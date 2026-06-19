ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ರೈತರ ಪರದಾಟ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ

<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ, ಕಾಲುವೆಗಳು ತುಂಬದೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಕಲು ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 330 ಮೂಟೆಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಟಿಎಪಿಎಂಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಯುರಿಯೂ ಮೂಟೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಇರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂಟೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಟೋಕನ್ಗೆ ರೈತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿತ್ತನೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘3, 4 ಎಕರೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಮೂಟೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು’ ಎಂದು ಲಘುಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಕರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ರೈತ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-16-120905625</p>