ಡಿಎಸ್ಎಸ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ

ಚೇಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ವೇತಾ ಬಿ.ಕೆ., ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಗಿರುವ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಚೇಳೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಒ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಉಪ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಇಒ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್ಐ ಈಶ್ವರ್, ರಂಜಿತಾ, ಎಎಸ್ಐ ಸನಾವುಲ್ಲ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆರ್.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊತ್ತೂರುಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ಗುರುಗುಟ್ಲ ಆದಿ, ನಾಗೇಶ್, ಅಂಡಗಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>