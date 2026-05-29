ಚೇಳೂರು: ಹೆಚ್ಚಿದ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹಾವಳಿ

<p><em>ನರೇಂದ್ರ ಕೆ</em></p>.<p>ಚೇಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಡ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು, ತಾವೇ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಕವೇಲು, ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ, ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು, ಎಂ.ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಸೋಮನಾಥಪುರ, ಏನಿಗದಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದವರೂ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೈಡೋಸ್ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇವರು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-16-1143579956</p>