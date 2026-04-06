ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರು: ಜಯಂತಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ಚೇಳೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಆಗಿರುವುನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕರ ಜಯಂತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 11 ಆದರೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕಡ್ಡಿಲು ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಗೈರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದಸಂಸ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಜಿ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಿಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಐ ಈಶ್ವರ್, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸತೀಶ್, ಪಿಡಿಒ ಗೌಸ್ ಪೀರ್, ಎಎಸ್ಐ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬೀರಣ್ಣ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜುನಾಥ, ಗೋಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>