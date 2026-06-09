ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ₹10 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

<p><em>ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</em></p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗದೆ ಹೈನುಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 242 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರ ಉತ್ಪಾದಕರು ಡೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಹೈನುಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,100 ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ₹10 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಸಿ ಮೇವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂಸಾ, ಹಿಂಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸದ ಕಾರಣ ಹೈನುಗಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇವು, ಬೂಸಾ, ಹಿಂಡಿ, ಪಶು ಔಷದಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಹಧನ ವಿತರಣೆ ಅಗದ ಕಾರಣ ಮೇವು, ಬೂಸಾ, ಹಿಂಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ತೆರುವಂತಾಗಿದೆ. 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭದ ಬದಲಿಗೆ ನಷ್ಟದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 6-7 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ದಟದ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-887343882</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>