ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ, ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಊರ ದ್ಯಾವರ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವಾದ ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜೂನ್ 3ರ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಊರ ದ್ಯಾವರ, ಜಾತ್ರೆ, ಕರಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿವೆ. ಕೋಳಾಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕರಗದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವಿದೆ.</p>.<p>ಕೈವಾರ, ಬನಹಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತೂರು, ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೀಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೋಳಾಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೀಪಗಳು ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಕಾಸುರನು ಕೈವಾರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಭೀಮ ಕೊಂದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-16-1020634727</p>