ಕೋಳಾಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಮತ್ತು ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಊರದ್ಯಾವರ, ಕರಗ ಉತ್ಸವ, ಕೋಳಾಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡವು.</p>.<p>ಕೈವಾರ ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಹುಣಸೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಊರದ್ಯಾವರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಯುವ ಊರ ಹಬ್ಬವು ಮೇ 19ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಳಲಮ್ಮ, ಸಪಲಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಆಂಜೆನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾತಯ್ಯನವರಿಗೆ, ನಡುಬಿದಿ ಗಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪಗಳು, ಕರಗ ಮತ್ತು ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-16-558761511</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>