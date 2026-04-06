ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದ ಮುಕ್ತಿ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಆದರ್ಶ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ...</p>.<p>ಈ ನಿರಂತರ ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಿರಿದಾದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದಶಕದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಮರೆತು ಬೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನರಕದ ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ!.</p>.<p>ನಗರದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋಲಾರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ(ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ) ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ.</p>.<p>ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಪಘಾತ ನಡೆದಾಗ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುವುದು ನಾಗರಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ.</p>.<p>ವಾರದ ಸಂತೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ? ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಧಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು: ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಸ್ಥಳದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-16-662058251</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>