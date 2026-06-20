ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೈತರಿಗೆ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಹಣ ₹2 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

<p><em>ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ</em></p>.<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಂದ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 198 ರೈತರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,094 ರೈತರು ಒಟ್ಟಾರೆ 23,579.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 1,036 ರೈತರಿಂದ 20,948.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹10.24 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 838 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹8.39 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 198 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4,290 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>2026ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4,886 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹದವಾದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೈಸಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 25ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದವರಿಗೆ 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-16-1307728989</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>