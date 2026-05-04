ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ನಗರದ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹೂವಿನಪೇಟೆಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಊರಮುಂದೆ ರಸ್ತೆತಡೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಏಕೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೋ ಇಷ್ಟಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು, ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಗ್ಗದೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತರು.

ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ