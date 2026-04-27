ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ : ಬಾಡಿದ ಬೆಳೆ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಈ ಮೂರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಂತರ್ಜಲ, ಕೆರೆ‑ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವಾಗ ರೈತರು ಜೀವನ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೂ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ‘ಸಾಹಸ’ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೇವಲ ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಚಿಗುರುವ ಮುನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕೃತಕ ಮಳೆ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಮರ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇ ಇವರ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ 3-4 ಗಂಟೆ ನೀಡುವಾಗ ಕಾದಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಗೆ ಕಂಗಾವಲಿನಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದೆಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೂವು, ಬೀನ್ಸ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಸೋರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಬೆಳೆ ಸೊರಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ: ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಕೆರೆ ತಳಭೂಮಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಚೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೀಮಂಗಲ, ವಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಭಿಗಾನಹಳ್ಳಿ (ಎಚ್.ಕ್ರಾಸ್) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೇಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಲಿಚೇರ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಲಿಚೇರ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಗಿಲಡಪಿ ಮತ್ತು ತಾದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಮನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಗರದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಆಧಾರ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ 117 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 3.5 ಎಮ್.ಎಲ್.ಡಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಇನ್ನು 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 7 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-16-1481064831</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>