ದಲಿತರ ಮನೆ ತೆರವಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 30ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಾಸತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀರಂಗಚಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದಲಿತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮನೆ ತೆರವು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಜಿ. ಸೋಮಯ್ಯ, ಪೆದ್ದಾನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಮುದುಗೆರೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>