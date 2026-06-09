ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲು 20 ಎಚ್.ಪಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮನೆ, ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಯೂರಿಯಾದ ಮಿತ ಬಳಕೆಕುರಿತು ರೈತರು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರ ರೈತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಿ, ರೈತರಾದ ಮುನಿರಾಜು, ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಮೋಹನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮುರಳಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ದೇವೇಗೌಡ, ಬಿ.ಮಂಜು, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-1382795013</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>