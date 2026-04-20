ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಸನ ಮಹತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಳವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯ ಮುಖಾಸನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಏಕೈಕ ಶಾಸನವಿದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರಾದ ಕೆ.ಧನಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಸನದ ವಿವರ, ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶವಿರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸನತಜ್ಞ ಕೆ.ಧನಪಾಲ್, ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬಾಲುಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅರುಣ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಶಶಿಕುಮಾರನಾಯ್ಕ, ಅರ್ಚಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಸುಧಾಕರ, ಅನಂತಕೃಷ್ಣ, ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲಾ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>