21ರಿಂದ ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ

ಗೂಳೂರು (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಕೋಟ ಗಂಗಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 21, 22 ಮತ್ತು 23ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಮೇಶಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೂಳೂರಿನ ಪಾತಕೋಟ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಮೇ 21 ರಂದು ಹಸಿಕರಗ, 22ರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮತ್ತು ಮೇ 23ರಂದು ಒನಕೆ ಕರಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಅಗ್ರಹಾರದ ಪಿ.ಶಿವರಾಜ್ ಕರಗ ಹೊರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಕ್ಕಲಭಜನೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪದಾರತಿ ಬೆಳಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮುನ್ನಾಖಾನ್, ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಸುಬ್ಬರಾಮು, ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ, ವೀರನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಎನ್.ಸೂರಿ, ಸುಬ್ಬನ್ನ, ಬಾಬಾಹೈದರವಲಿ, ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ಮಧು, ಸುಹೈಲ್, ಸತೀಶ್, ಚಿನ್ನಗಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>