ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಾಲನೆ

<p>ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಬಾವಿ ಮತ್ತು ದೇವರಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಸೋಮವಾರ ‘ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ನಾಗರಬಾವಿಯಿಂದ ದೇವರಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತರೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸವಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪಿಂಚಣಿ . ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜರಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. 360 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಗಂಗಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-16-613061089</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>