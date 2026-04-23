ಜಂಗಮಕೋಟೆ: ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪರವಿರುವ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, 2,200 ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಮುನಿಕೆಂಪಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ನರಸಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತಾಪಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗದೆ, ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕದಸಂಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಾತೀತ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರೆಚಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಂಸದ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಯಲುವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರೈತರು ಎಂದೆನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ರೈತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಕದಿರೇಗೌಡ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಕನಕಪ್ಪ, ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಮೊದ್, ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಜೆ.ಸಿ.ಮಂಜಣ್ಣ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಯಣ್ಣಂಗೂರಿನ ಈರಪ್ಪ, ಮಧು, ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>