ಕೈವಾರ: ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ಕರಗ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಮತ್ತು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಊರ ದ್ಯಾವರ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಪಲಮ್ಮ ಕರಗವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಕರಗದ ಮನೆಯವರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೈವಾರ, ಬನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತೂರು, ಗುನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೀಪಗಳು ಬಂದು ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕೋಳಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡವು. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೀಪಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಸಾಗಿದವು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಪಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು.</p>.<p>ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ 19ನೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕೈವಾರ ಊರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೈವಾರ ಹೊರ ಠಾಣೆ ಎಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-16-117473379</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>