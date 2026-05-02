ಕೈವಾರ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಕೈವಾರ (ಚಿಂತಾಮಣಿ): ಕೈವಾರದ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ರಥೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಅಮರ ನಾರೇಯಣ ಹಾಗೂ ತಾತಯ್ಯನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಾರೇಯಣ, ನಾರೇಯಣ ಎಂಬ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಚನಕಾರ ತಳಗವಾರ ಟಿ.ಎಲ್. ಆನಂದ್, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಶಾಂತಿ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿದಯೆ, ಸರಳತೆ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ-ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಮೌನಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ತತ್ವಗಳು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸತ್ಯದ ಆಗರ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ದುಃಖ, ಸಂವೇದನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಾರುಣ್ಯಗಳೇ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-16-1358697646</p>