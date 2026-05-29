ಕೈವಾರ: ನಡು ಬೀದಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೀಪೋತ್ಸವ

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಮತ್ತು ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಊರ ದ್ಯಾವರಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡು ಬೀದಿ ಗಂಗಮ್ಮಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೈವಾರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಡುಬೀದಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆಯೂ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ಊರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಕುರಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವಿ ಶಾಂತಳಾಗಿ ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ದೇವಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು.</p>.<p>ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಹಾಡು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಊರ ಹಿರಿಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು. ಯುವಕರು ಅತಿ ಉತ್ಸಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-16-2074024010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>