ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯೋಗತಂಡ

ಕೈವಾರ (ಚಿಂತಾಮಣಿ): ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸೈಬಿರಿಯಾದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಯೋಗಶಿಕ್ಷಕಿ ಲೀನಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯೋಗ ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಪುಲಿಪ್ಪಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜೀವಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಜಯರಾಂ, ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸದ್ಗುರು ತಾತಯ್ಯನವರ ಯೋಗಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ವಿಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ, ವಾನರಾಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>