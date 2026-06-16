ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ತಾತಯ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 17ರಂದು

<p>ಕೈವಾರ (ಚಿಂತಾಮಣಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ತಾತಯ್ಯನವರ 191ನೇ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರ್ವ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 17ರಂದು ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಂಟಾನಾದ, ಸುಪ್ರಭಾತ, ಗೋಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾಳೆಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ತಾತಯ್ಯನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಾಲಜ್ಞಾನ, ಕೀರ್ತನೆ, ಶತಕಗಳ ಮೂಲ ತಾಳೆಗರಿಗಳು ಆರಾಧನೆಯಂದು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಜೂನ್ 16ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೋಮ, ರಾತ್ರಿ ಅಖಂಡ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ: ಜೂನ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ವಾನರಾಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ್ ಅವರಿಂದ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗಾಯನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-16-367585178</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>