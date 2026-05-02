ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ, ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಹೇಮಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶ್ರಮದಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ–ನಾಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳೇ ಜಲಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತೆಗೆದು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು, ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಆರ್. ಹೇಮಾವತಿ, ನಿರ್ಮಲ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಬುಬೂಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ವಿಜಯ್, ಪವಿತ್ರ, ತನ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕ್ಯಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನರೇಗಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-16-150326976</p>