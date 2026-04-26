ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಪಾಲು: ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಪಟ್ಟು

<p>ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬುದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು. ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದು ಪ್ರಬಲರಾದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಅಮರ್, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ದೇವರಾಜ್, ಸೀಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದಲಿತರಲ್ಲಿನ ಬಲಿತರಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಶೇ 5.25ರಷ್ಟು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅರೆ ತುತ್ತು ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 101 ಪಂಗಡಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಿನಾಥ್, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಅಂಬರೀಶ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಯರ್ರಪ್ಪ, ಆಟೊ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಈರಪ್ಪ, ಶಾಲಿನಿ, ನಾರಾಯಣಸ್ಡಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-16-1289643765</p>