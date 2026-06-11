ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಾಗ್ವಾದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತ ಅವರೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲವಷ್ಟೇ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯುಜಿಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕಸದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಸ ಹಾಕಲು ಹೋದರೆ, ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಣೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದಲವು. ವಾಹನ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳು, ಆ ಕಸವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಣೆ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲ. ವಾರದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರವೇ ವಾಹನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೂ 11–12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆರೆದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ತೋರಿದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-16-664187399</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>