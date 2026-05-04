ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನರು ಕಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ವರ್ಷಗಳುರುಳಿದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ದುರಂತವಾಗಿದೆ.

ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಾರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಒಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉರಿಯುವ ಕಾರಣ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ, ದೂಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟ, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಕಸದಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿನ್ನಲು ನೂರಾರು ನಾಯಿಗಳು ದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ನಾಯಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೊಲ, ತೋಟ, ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಬೀಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರಣ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್