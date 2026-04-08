ನಾಮಪತ್ರ ಬಂಡಲ್ ಹರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹರಿದುಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಮರೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮರೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೋಮವಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ನಾಮಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಮರಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಲುಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರರೆಡ್ಡಿ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-16-773513816</p>