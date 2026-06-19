ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ನಗರದ ಕೋಟೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರು, ಆಗಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿವಂತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಗನಸಿಂಧು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎನ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಬಿ.ಶಶಿಧರ್, ಅಮರೇಂದ್ರ, ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಚಾರ್, ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ವೈ.ಎನ್. ದಾಶರಥಿ, ಬಿ. ಜನಾರ್ಧನ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-16-2089092316</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>