ಕಾಡಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜಲದಾನಿಗಳು

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ನೀರಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ಈ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಆಸರೆಗಳಾದ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆ ಬಹುತೇಕ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅರಸಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅರಸಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 16 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಹಂದಿ, ನವಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆಸರೆಗಳನ್ನೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಗವಾಲ್.</p>.<p>ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡುವ ಜಲದಾನಿಗಳು: ಗಿಡಮರಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿಯ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಕರೋಧನೆ ಮನಗಂಡ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಕೆರೆಯ ನಡುವಿನ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಮುನಿರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಕಾಡು ಮೊಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಈ ತೊಟ್ಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-16-1261765755</p>