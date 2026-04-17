ಮರುಕಳಿಸಿದ ಕೋಲಾಟ ಸಂಭ್ರಮ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಭಕ್ತಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚೀಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 20 ಜನರು ಕೋಲಾಟದ ಗುರು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಇ. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎನ್ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಕೋಲಾಟ ಕಲಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪುರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲೆಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಕಲೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾಟ ಕಲಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಈ ಧರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪುರ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ವಿಮಲಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಭವ್ಯಶ್ರಿ, ಆರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲಾವಿದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ದ್ಯಾವಣ್ಣ, ನೇತ್ರ, ಇನಿ, ವಿಟಿ, ಜವನಿ ವಿ.ಟಿ, ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ರಾಧಮ್ಮ, ಶಾಮಲಮ್ಮ, ಮಂಜಮ್ಮ, ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದ ರಮೇಶ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಮಂಗಳ, ಕನ್ಯಪ್ಪ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಗೀತಾ ಕೋಲಾಟ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>