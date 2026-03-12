ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ: ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ; ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p><strong>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ</strong>: ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ (ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್)ಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೊ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ, ಈದ್ಗಾಮೈದಾನ, ಅವಧೂತ ಹುಸೇನು ಷಾ ವಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ, ಆವುಲಮಂದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೋಳಿ, ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ, ಟೈಲರಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ. ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಕಂಬಿಗಳ ಜಾಲರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ, ಆಟೊ, ಕಾರು ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>