ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಬಳಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 1.20 ಕೋಟಿ ದರ ನಿಗದಿ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹ 1.20 ಕೋಟಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಸೂಕ್ತ ದರ ನೀಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ' ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೈತರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. </p><p>ಅರಿಕೆರೆ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಕುಲಿಮೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದರ ನಿಗದಿ ಸಂಬಂಧ ಏ.10ರವರೆಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 1.20 ಕೋಟಿ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕೆಐಎಡಿಬಿಯು ರೈತರ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>