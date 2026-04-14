ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ’ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿ ಆಂಜನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಭವನ ಏಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಿರಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಭವನವು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಬಾರದು. ಬಹಳ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ಕೆಲವು ಸಭಿಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.

'ನೀವು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ. ಇದೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್. 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜನರು ಕಾರಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನನ್ನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ' ಎಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

*

'ಜನರ ನೋವು; ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ'

'ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರ, ವಿರೋಧ ಎನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಬೂ ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ವೇಳೆ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರವಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅವರು (ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್) ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.