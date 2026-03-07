ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಬಜೆಟ್: ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್‌ ಟೀಕೆ

‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ; ಎಚ್‌.ಎನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಲ್ಲ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
K Sudhakarchikkaballapurabudget Reactions

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT