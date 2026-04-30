ಮುದುಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಮನ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವ ಕಲಾಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮುದುಗೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವರಂತಹ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 32 ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗೊಟ್ಲಗುಂಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಜೆ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕರೆತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಸುನೀಲ್, ರಮೇಶ್, ಗಂಗಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ, ರೋಜಮ್ಮ, ಶಮೀರಾ, ಗಂಗಮ್ಮ, ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>