ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಳವೆಬಾವಿ: ಆಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ ಪಾಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ತೆರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗದೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಫಲವಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದವರು ಮುಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಚ್ಚದೇ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರು ಸಿಗದೆ ವಿಫಲವಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸೈಜುಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈಜುಗಲ್ಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ನೀರು ಇದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಿಫಲವಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹೊಣೆ ನಗರಸಭೆಯದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>