ಪುಲಸಾನಿಒಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೀರರ ಗುಡಿ ಪತ್ತೆ

<p>ಗುಡಿಬಂಡೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುಲಸಾನಿಒಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೀರರ ಗುಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರರ ಗುಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಂಟಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ವೀರರ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ವೀರರ ದೇಗುಲ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವೀರರಗುಡಿಯ ರಚನೆಯು ವಿಜಯನಗರ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಳಿ ಶಿಲ್ಪ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಂದರ ನರ್ತಕಿಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಿರುವ ಎರಡು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರು ನೆರಿಗೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಗೆ ಸ್ತನಪಟ್ಟಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಅರೆನಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯಗಾರರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತರಾಳ ನವರಂಗ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಬೇಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜನು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಹುಲಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಳೆಗಾರರು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಸಾಮಂತರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕಿಶೋರ್, ಚಂದು, ಜಸ್ವಂತ್, ಸೋಮು, ಕುಮಾರ, ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ,ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-16-1831139262</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>