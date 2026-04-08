ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗಜಲ್‌ ತಂದ ಶಾಂತರಸ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಾಯಚೂರು ಹೆಂಬೇರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತರಸ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 'ಚಕೋರ' ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಈ ಧರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ವಿಶ್ವ ವಿವೇಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಂಗಹೆಜ್ಜೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಶಾಂತರಸ ಅವರ 101ನೇ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮದುವೆ, ತಿಥಿ, ಇನ್ನಿತರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನೆನಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

'ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್', 'ಮಾನಸಗಳ್ಳಿ', 'ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಬಿಸಿಲು' ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಾಗಿವೆ. 'ತೋರಣ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ', 'ಬಡೇಸಾಬ ಪುರಾಣ', 'ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ', 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ', ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು. ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನುವಾದಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಾಹಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಕಲ ರಂಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಭಾ ನಾಗರಾಜ್ ಆರಾಧ್ಯ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸು.ಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಮೈಸೂರು ಕವಿತಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-16-423163680