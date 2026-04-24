ಜೇನು ಹುಳು ಕಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ: ಹುಣಸೆ ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇನುಗೂಡು ಓಡಿಸಲು ಹೋಗಿ, ಹುಳುಗಳು ಕಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸನಾವುಲ್ಲಾ(48) ಮರದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮರ ಏರಿದ್ದರು. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿ ಶಮ್ಷಾದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-16-1735524149