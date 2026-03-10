ಸಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇಗುಲ: ಪೊಲೀಸರ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ‍ಪೂಜೆ

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಸಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು ₹50ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೂತನವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಬಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ತಡೆದರು. </p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆ ತಂದರು. ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕುಪಿತಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತಿ-ಮಿತಿ ಹೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಾರದು. ಕಾನೂನು ಮೀರಿದರೆ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೆ.ಎಂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ರಮೇಶ್ ಗುಗ್ಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಸಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.<br /> ಗ್ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಂತಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೂತನವಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಪುರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ವೇಳೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಬಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಶಾಂತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವುಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ನಮಗೆ ಇತಿ ಮಿತಿ ಹೇರಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜನರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರದು ಕಾನೂನು ಮೀರಿದರೆ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಯಾವುದೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೆ ಎಂ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಜಿ.ಕೆ.ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ನಾಯ್ಕರ್, ಪಿಎಸ್ಐ ರಮೇಶ್ ಗುಗ್ಗರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>