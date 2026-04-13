ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಕುಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ; ಅದು ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಭವನವು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದರ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಭವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂದೇಶ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್.

ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏ. 14ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಹೋರಾಟದ ಫಲ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ, ಉಪವಾಸ… ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭವನವನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ₹10 -12 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಊರಾಚೆ ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬೇಡ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ನಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ, ಹಲವರ ಶ್ರಮ, ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಅಡಗಿದೆ.

2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪವಾಸ, ಧರಣಿ ಹೋರಾಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಮುನೀಂದ್ರ, ಈಧರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ.

ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಲತಾ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ದಲಿತರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭ