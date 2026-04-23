ಎಳನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳನೀರು ಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ₹50ಗೆ ಜಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಳನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಎಳನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಎಳನೀರನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ಎಳನೀರಿನಿಂದ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನಿಗೆ ₹15–₹17 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮರದಿಂದ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸುವ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಳನೀರಿನ ಆಕಾರ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆಯು ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.

ಈ ಮೊದಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಳನೀರಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು (ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ) ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ದಾಹವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಳನೀರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಲೈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಖನಿಜ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮನೋಹರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-16-286090769