ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸಾಲುಮರಗಳ ತೋರಣ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬದಿಯ ಸಾಲು ಮರಗಳು ದಣಿದು ಬರುವ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಂಪು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಸಂದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೂರಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲು ಮರಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲು ಮರಗಳು ಇದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾದಿಬದಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಈ ಮರಗಳು ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ನೆರಳಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಣಿದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಈ ನೆರಳು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮರಗಳು ಕೇವಲ ನೆರಳು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಾದಿಬದಿಯ ಈ ಮರಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ವಾಹನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳವರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನೆರಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಬಯಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಾಲುಮರಗಳಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಗುಡಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನವರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮರ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಂಡು ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬದುಕು ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿಬದಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>