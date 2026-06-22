'ಜಾಲತಾಣದ ಅಮಲಿಗೆ ಸಿಲುಕದಿರಿ' ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರೆ

<p><em>ಪ್ರಜವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉನ್ನತಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏರುಮುಖದ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಉತ್ತಮ, ಇಂದಿಗಿಂತ ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೇನಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೆಲುವು ಎಂದರೆ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೋತರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುದರ್ಶನ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಗೇಶ್ ಎಂ.ಎಚ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾನಕಿರಾಮ್, ಗಜೇಂದ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್, ಕುಮಾರ್ ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್, ಖದೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್, ಭವ್ಯ, ಸುಬ್ರತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಲ್ಪ, ಸುನೀತ, ಆಶಾ, ರಮ್ಯ, ಸಿಂಧು ಸವಿತಾ, ಡಾ ನಾಗೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-16-206976639</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>