ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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