ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಈ ಧರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟದ ಎರಡನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚೀಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು 20 ಮಂದಿ, ಕೋಲಾಟ ಗುರುಗಳಾದ ಹಾರಹೊಳ್ಳಿ ಇ.ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕೋಲಾಟ ಕಲಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾಟ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲಾವಿದ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗಮ್ಮ, ಭವ್ಯಶ್ರಿ, ಮುನಿರಾಜು, ರತ್ನಮ್ಮ, ವರದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ದ್ಯಾವಣ್ಣ, ನೇತ್ರ, ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದ ರಮೇಶ್, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ರಾಧಮ್ಮ, ಶಾಮಲಮ್ಮ, ತರುಣ್, ಧನುಷ್, ಅಭಿಲಾಷ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಂಗಳ, ಕನ್ಯಪ್ಪ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಗೀತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.