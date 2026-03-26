ಗಂಗಾದೇವಿ ದೇಗುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ: ಡಿ.ಸಿ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಗನಸಿಂಧು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡಾ ದೇವಾಲಯದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭೆ ಕರೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕುರಿತು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೇಲೂರುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಚೌಡಸಂದ್ರಗ್ರಾಮ, ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಡಿಸಿಲು ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎ.ಉಮೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ಜೆ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ರೂಪೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>