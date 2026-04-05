ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ಹಿತ್ತಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಿಂದ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಗರಸಭೆಯ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಡೆದು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈ ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಾರ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಒಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉರಿಯುವ ಕಾರಣ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ, ದೂಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಣಂತಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಕಸದಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿನ್ನಲು ನೂರಾರು ನಾಯಿಗಳು ದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕದ ಕಾರಣ ನಾಯಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರಣ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನಾದರೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೂರನ್ನೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸ ಹೊತ್ತು ತಂದ ನಗರಸಭೆಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೂರ ಕಸ ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸದಾಶಿವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏಳುವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಗರಸಭೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ ಗಗನ ಸಿಂಧು, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಜಿ.ಅಮೃತ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಭರಿಸಿ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಯಂತ್ರ ತರಿಸಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿನ ನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಬೇಗ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಗರದಿಂದ ಐದಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-16-787658092</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>