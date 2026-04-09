ಶಾಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಯೂಟದ ನೌಕರರಾದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇನಿದು ಬಿಸಿಯೂಟದ ನೌಕರರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಹುಣಸೆ ಮರವು ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಹೊರಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹುಣಸೆ, ಹೊಂಗೆ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ಸಿಲ್ವರ್, ಟೀಕ್, ಬೇವು, ಬಿದಿರು, ನೇರಳೆ, ಮತ್ತಿ, ಹಲಸು, ನುಗ್ಗೆ ಮೊದಲಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಹುಣಸೆ ಮರವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ನುಗ್ಗೆ, ಬಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಮೊದಲು ಕೈತೋಟವನ್ನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಉದುರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇ ಬಿಡಿಸಿ, ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮರವಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ತಂಪಾದ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>