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ವಿಡಿಯೊ | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ: ರೈತರ ಪರ–ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:14 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:15 IST
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